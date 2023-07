Mocne słowa powstańca warszawskiego do młodych. "Nie chcemy dyktatorów"

- Była do niedawna. Teraz się toczy arbitralnie do dyktatury i to mnie nie tylko przeraża, ale boli - powiedział Stefan Meissner. - Nie jestem Rejtanem, ale chciałbym wołać do całej Polski, żeby Polska mnie słyszała. Hej młodzi, ołówki w dłoń, losy Polski są wkrótce przed nami. Dzisiaj ołówek jest dla was tym, czym dla nas był karabin. Hej, kto Polak do wyborów! Żyj, w wolności, Polsko żyj. My nie chcemy dyktatorów - dodał