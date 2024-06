Arcybiskup ma dość zbuntowanego księdza. Padły słowa o "nienawiści"

Ks. Galus podkreślił też, że on obnaża nieprawości abpa Depo i jego współpracowników i za to jest niszczony. - Przeraża mnie, że na szczytach diecezji częstochowskiej działa silna struktura mafia gejowsko-pedofilska - stwierdza ks. Galus. - Uważam, że jeżeli ks. abp Wacław Depo będzie tak dalej postępował, to niestety może skończyć jak ks. abp Juliusz Paetz - mówi nieposłuszny duchowny.