Kłodzko. Dramatycza śmierć 3-letniej Hani. Sąsiadka ujawnia wstrząsające fakty

Mała Hania zmarła w piątek 19 lutego w jednym z mieszkań w Kłodzku. Matka dziewczynki miała karcić swoje dziecko lodowatym prysznicem za to, że zmoczyło się w nocy. Lanie zimną wodą dziecka miało trwać kilka minut. Co więcej, matka dziewczynki miała robić to już wcześniej.