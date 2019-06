Klęska w wyborach zmieniła plany Donalda Tuska. Teraz stawia na Senat

"Donald Tusk zawiesza dotychczasowy plan powrotu do polskiej polityki. Na razie będzie budował społeczną listę do Senatu" - informuje "Wprost". Zobacz, co jeszcze w poniedziałkowych wydaniach tygodników.

Wymuszona zmiana planów D. Tuska. (Wprost)

Zwycięstwo PiS z wyborach wskazywała większość sondaży, ale niewielu spodziewało się, że przewaga partii Jarosława Kaczyńskiego nad Koalicją Europejską będzie aż tak wysoka. Poniedziałkowy "Wprost" informuje, że zaskoczony miał być nawet szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który zmienia teraz swoje polityczne plany i stawia na budowanie listy do Senatu.

W numerze także o tworzącej się w Brukseli nowej koalicji, która chce odsunąć od władzy chadeków. "To zła wiadomość dla PO i PSL, będących częścią frakcji chadeckiej" - pisze tygodnik.

Prezydent Duda: Nie boję się Tuska. Jego plan nie wypalił

O szefie Rady Europejskiej i byłym premierze RP pisze także "Sieci". Tutaj jednak wątek Tuska pojawia się jedynie jako fragment dużego wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą.

To pierwsza rozmowa z głową państwa po wyborach. Duda mówi o tajemnicy sukcesu PiS, powodach klęski opozycji, atakach na Kościół, walce z pedofilią, budowie Fortu Trump i rzucaniu palenia. Stwierdza, że wyniki wyborów pokazały, iż "coraz większa liczba Polaków zgadza się z polityką prowadzoną przez partię rządzącą, co dla opozycji było niemałym zaskoczeniem".

Czy prawica uratuje Europę?

Tygodnik "Do Rzeczy" pyta z kolei, "czy prawica uratuje Europę?" W artykule "Jaka Unia po wyborach?" Olivier Bault pisze m.in.: "Liberalna lewica wciąż ma większość w Parlamencie Europejskim. Zmiana kursu możliwa będzie tylko przez działania państw członkowskich". Dlaczego do takiej zmiany miało by w ogóle dojść? Jednym z powodów jest bardzo dobry wynik PiS, ale także włoskiej prawicy, która jako jedna partia zdobyła najwięcej głosów w całej UE.

"Ponad pół miliona głosów, czyli absolutny rekord w skali kraju" - zauważa z kolei Kamila Baranowska w tekście "Fenomen Beaty". "Beata Szydło kolejny raz przypomniała swojej partii o tym, jak wielki kapitał polityczny posiada. I jak bardzo jest PiS potrzebna" - dodaje.

"Newsweek" o "tajnym filmie szkalującym Tuska"

Jak donosi natemat.pl, "Newsweek" już w poniedziałek poinformuje z kolei o tajnym filmie, który leży "w piwnicy TVP".

"Jego produkcja objęta była tajemnicą i jest niewielka grupa ludzi, która widziała ten dokument. Film ma zostać pokazany publiczności w chwili, gdy Donald Tusk zapowie powrót do krajowej polityki i ma pokazać byłego premiera w jak najgorszym świetle" - czytamy.

Dokument miała wyreżyserować Ewa Świecińska, wieloletnia dziennikarka TVP i RTL, wydawca w Telewizji Republika. Przypomnijmy, że była ona drugim reżyserem filmu "Smoleńsk" oraz odpowiadała za głośny dokument "Pucz".