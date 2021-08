Klaudia Jachira w ogniu krytyki. Ks. prof. Andrzej Kobyliński nie ma wątpliwości: Jej słowa to barbarzyństwo

Trwa kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. W sprawie zabrała głos posłanka KO Klaudia Jachira. Jej zdaniem "Polacy tak samo pomagają uchodźcom, jak kiedyś Żydom w czasie wojny". - Słowa i obrazy, podkręcanie emocji, na tym polega działanie hybrydowej wojny. (...) To jest wypowiedź absolutnie skandaliczna - komentował w programie "Newsroom WP" ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Gdyby ktoś coś takiego powiedział w Rosji, Niemczech, Izraelu czy Wielkiej Brytanii, byłby absolutnie potępiony i wykluczony z debaty publicznej. Ja się dziwię, że my w Polsce w ogóle komentujemy takie haniebne wypowiedzi. Mieliśmy wczoraj [w niedzielę - przyp. red.] wypowiedź Władysława Frasyniuka pod adresem naszych żołnierzy, którzy bronią naszej wschodniej granicy. To jest barbarzyństwo, to jest haniebne. Nie powinno być w Polsce przyzwolenia w debacie publicznej na takie wypowiedzi czy zachowania. Uważam, że także ze strony dziennikarzy powinno być stanowcze potępienie tego rodzaju słów - podkreślał duchowny.