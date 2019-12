WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 2 straż marszałkowskaklaudia jachira 2 godziny temu Klaudia Jachira o zamieszaniu w Sejmie. "Moich znajomych wyniesiono jak worek ziemniaków" Posłanka KO Klaudia Jachira skomentowała incydent z udziałem jej znajomych, których z sali plenarnej wyprowadziła Straż Marszałkowska. Parlamentarzystka... Rozwiń Naprawdę nie wierzę w to Przed chw … Rozwiń Transkrypcja: Naprawdę nie wierzę w to Przed chwilą wydarzył Przerasta to moja Oczekiwania Znajomi moi którzy przyjechali z Wrocławia i nie wiem od kogo mieli przepisywali legalną przepustkę W debacie która i tak jest ograniczona bardzo Zakres Tylko 15% z każdego klubu może zadać Mów teraz I mieli pełne prawo mnie normalnie wyrobioną przepustkę siedzieli na galerii Nie zgadzają się Nie zgadzają się Podstawą Że jest łamane podstawowe prawa Demokracji i Wystarczyło tylko że ściągnęli bluzę I co i zaczęli mieli po prostu tylko takich takich jak ja i zostali nawet w ogóle nic nie Tylko ściągnąć bluzę Ja to widziałam na własne oczy Jest to nagrane można to zobaczyć Iza Brutalnie Marszałkowska straż Marszałkowska Zakaz Kara jest konstytucja Nawet nie wiem co tam Zdążę tylko rozwinąć Nie Absolutnie Absolutnie zostali od razu zaatakowali co więcej próbowałam Ja mam immunitet Chciałabym Też moim znajomym Jakby no solidaryzuje się w tym co robi Sama pochodzę z opozycji uliczne I uważam że moje miejsce zwłaszcza tam gdzie Dzieje się krzywda w zwykłym obywatelom Została mi firma natare Straż Marszałkowska Dotykała moją dłoń wykąpałam i też ją I po prostu czuję że ma immunitet Przestrasz Marszałkowską został naruszony Rowery strażnicy Oczywiście że powiedziałam że jestem posłanką oczywiście że powie Druga posłanka też od nas Urszula Zielińska Stała i widziałam więc mamy świat Patrzyła też była przerażona Się dzieje Szanowni państwo Tak od razu zostali wyprowadzanie wyprowadzanie jak Przepraszam za to sformułowanie Worek ziemniaków Tak się nie tak Nie wiem nie wiem bo ja na sekundę tylko chciałam wrócić się bo mam wszystkie dokumenty legitymację została tam Chciałam tylko wróci już uciekli mi po prostu więc ja nawet Gdzie dostali teraz wyprowadzają Jeżeli Paweł Ewa Trojanowska Wstała po tym a i została wyprowadzona jakby tak no Aaa Paweł został po prostu Wyniesione Nowiec Wynosi po prostu Czterech czy pięciu osób osobny straży strażników wzięło i po prostu wyniosło jak ziemi Przepraszam za moje wzburzenie Ale Szanowni państwo to są duże emocje ja jestem początkującym posłanką i dla mnie nie się to nie mieści w głowie Oczywiście oczywiście że tak to są osoby z tym od czterech lat razem demonstruje my na ulicy A to są moi serdecznie też przyjaciele Ja ja po prostu nie nie poszłam zgody na Żeby coś takiego się działo w miejscu Gdzie ma być stanowione prawo a jest łamian Kupowaliśmy Co słychać Była jakaś Szczeniak Ja nie widziałam prośby opuszczanie Ja nie widział Ja widziałam tylko że w momencie kiedy po prostu mój kolega i moja koleżanka Bluzę zostali po prostu wyniesieni Przestrasz Próbowałam temu zaradzić też zostały dostałam dotknięta i zostali wywiezieni tam nie było żadnej rozmowy Zresztą to jest nagrane możemy to sprawdzić ja mówię to co ja mówię nie znosiły nie znosi Ja zaczęłam czytać wolne sądy na dole na dole też zaczęli krzyczeć wolne są Nie słyszałam Paweł chyba już po wyniesieniu w sali jak już był niesiony to też krzyknął 3 lata Na sali Jak został wyniesie Słyszałam że Krzyknął czas wolne są Co jest też w ogóle nie wiem Ja przed chwilą się dowiedziałam że prawdopodobnie zostaje ukarana karą Procentowej 50% mi uposażenia dostanę za to że mam szalik konstytucja Została mu tą Jana przed marszałka wicemarszałka Terleckiego a ale tam osoby Naszego prezydium klubu za prawdopodobnie taka będzie decyzja Więc i teraz pytanie co to władza obraża Obraża ich konstytucja Nawet obrażaj hasło wolne sądy to nie są za wolnymi sondami to ich obraża Citroen wymagała się będę wymagała z wymagała ci wyjaśni będę domagała się tego zeszytu No to widać proszę To jest to jest ona jest tata Zaczerwieniona tak ja czuję Ja przeżyje bo to nie chodzi o mnie To chodzi ale ów Zostało też Mój immunitet naruszony I tyle