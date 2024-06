"Kłamał". Pawłowicz nie przebiera w słowach

Podczas środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu ostro ocenił działalność Trybunału Konstytucyjnego. - Nie mam słów, żeby to skomentować. To, co robi Trybunał Konstytucyjny w sprawie działań Sejmu, to działalność antypaństwowa, wywrotowa, sabotaż ustrojowy i to trzeba powiedzieć sobie jasno - uniósł się Hołownia podczas konferencji prasowej.