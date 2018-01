Kinga Rusin apeluje o wsparcie prawicowych dziennikarzy. "Stańmy ramię w ramię"

Kinga Rusin wywołała burzę w internecie po tym, jak stwierdziła, że w przyrodzie "taka dewastacja nie występowała nawet w czasie okupacji hitlerowskiej". - Bracia Karnowscy, Krzysztofie Stanowski i dziennikarze z Niezależnej, skoro nie bierzecie kasy od Lasów Państwowych, wesprzyjcie nasz wspólny cel – apeluje teraz dziennikarka. I dodaje, że po nagonce, jaka rozpętała się w internecie, bliscy się o nią boją.

Zobacz wypowiedź Kingi Rusin, z której kpili internauci:

I dodaje, że jak wynika z badań organizacji przyrodniczych, "tylko w zeszłym roku w Puszczy Białowieskiej połowę wyrębów przeprowadzono w najcenniejszych drzewostanach - ostatnich fragmentach naturalnych, ponad stuletnich lasów". - To nie ma nic wspólnego z polityką, fakty i liczby mówią same za siebie. Jeżeli ktoś z tym polemizuje, to najprawdopodobniej ma w tym jakiś interes. Fatalny stan polskiego środowiska, jaki pozostał po Szyszce, jest nie do obrony. Wycięto drzewa, których nie atakuje kornik np. pomnikowe, kilkusetletnie, zdrowe dęby, jesiony, buki! Wmawianie ludziom, że wycinka chroni przed kornikiem, jest liczeniem na to, że ma się do czynienia z debilami. Przecież każde dziecko wie, jakie drzewa atakuje kornik. I nie są to dęby – oburza się Kinga Rusin.

- Wszystko po to, żeby uzasadnić wycinkę tego, co powinno być na mocy normalnego prawa chronione. Te drzewa były bezcenne dla ekosystemu i dla naszego dziedzictwa ale miały wymierną wartość dla tych, którzy nimi handlują. Mamy więc do czynienia z propagandą Lasów Państwowych, która liczy na naiwność i niewiedzę ludzi. Pamiętacie: "ciemny lud to kupi..."? No właśnie o to chodzi. I na to się nie godzę – mówi dziennikarka.

Kinga Rusin jest przekonana, że akcje internetowe wymierzone przeciwko niej, nie są przypadkowe. - Przychód Lasów Państwowych to jest prawie 8 miliardów złotych rocznie. Pewne teraz, w związku ze zwiększoną wycinką dużo więcej. Mają więc pieniądze na to, by opłacać boty i trolli internetowych oraz firmy PR, które będą teraz próbowały mnie zdyskredytować i ośmieszyć. Wszystko przez to, że śmiałam wsadzić kij w mrowisko i mocno namieszać w ich biznesie. Moi bliscy boją się o mnie, ale będę walczyć o nasze dobro narodowe. Nie zamierzam siedzieć cicho – deklaruje.