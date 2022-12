Kim się przestraszył? Jest komunikat ws. Rosji

Jednoznaczne słowa z Londynu

Działania Korei Północnej potępił James Cleverly. "Wielka Brytania wspiera ocenę USA, że Korea Północna zakończyła dostawę broni do Rosji na użytek Grupy Wagnera, która zapłaciła za ten sprzęt i ma tysiące żołnierzy na Ukrainie. Jest to wyraźne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Fakt, że prezydent (Władimir) Putin zwraca się o pomoc do Korei Północnej jest oznaką desperacji i izolacji Rosji - napisał brytyjski minister spraw zagranicznych.