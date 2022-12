Próbował złamać rękę siekierą, aby wrócić do Rosji

Służby wywiadowcze Ukrainy przejęły kolejną rozmowę rosyjskiego żołnierza. Na przechwyconym nagraniu najpierw słychać żonę, która mówi do walczącego w Ukrainie męża, że "rozmawiała z prawnikiem o możliwościach odwołania go ze służby". Kobieta tłumaczyła mężczyźnie, że jej zdaniem jest możliwość "wyjścia na drogę sądową", co może przyspieszyć jego powrót do Rosji.