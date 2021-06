Kim jest Joe Biden? "Donald Trump się pomylił"

Prezydent USA Joe Biden jest obecnie w trakcie podróży do Europy, podczas której spotka się m.in. z Władimirem Putinem. O przywódcy Stanów Zjednoczonych rozmawialiśmy z Ryszardem Schnepfem byłym ambasadorem Polski w USA. W jego ocenie twierdzenia, że Biden może być zbyt stary, by energicznie sprawować swoją funkcję są nietrafione. - To jest połączenie doświadczenia i tej energii, której może nie widać, ale która w nim drzemie - powiedział Schnepf w programie WP "Newsroom". - Pomylił się Donald Trump nazywając go czasami tak obraźliwie "sleepy Joe". Ten "sleepy Joe" poruszył całą Amerykę, wygrał wybory i to wygrał wybory taką przewagą, jaką dawno nikt nie wygrał w Stanach Zjednoczonych - dodał. Nasz gość, mówił również o wielkim doświadczeniu Bidena w polityce międzynarodowej i podkreślał, że jest twardym politykiem. Schnepf odniósł się również do niedawnej wypowiedzi Baracka Obamy, który stwierdził, że Polska i Węgry kroczą w kierunku autorytaryzmu. - Barack Obama mówił o tym kroczącym autorytaryzmie, który nie jest wynikiem zamachu stanu, ale taką dłuższą zmianą, która jest bardzo niebezpieczna - powiedział. - Nie wystarczy wygrać wybory by rządzić demokratycznie - stwierdził, cytując byłego prezydenta USA.