Wielka demolka Kim Dzong Una. Obraca w gruzy cudeńko za 75 mln dolarów

Kim Jong Un, przywódca północnokoreański, postanowił "dać nauczkę" sąsiadowi i zetrzeć z powierzchni ziemi nieruchomość nieprzyjaciela. Ananti Golf and Spa Resort ulega właśnie destrukcji z rozkazu dyktatora. To konsekwencja ogłoszonego już w 2019 roku planu, by zamienić w pył wszystkie aktywa Korei Południowej na swojej ziemi.