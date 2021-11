Kim Dzong Un uciął wszelkie plotki. Nowe zdjęcia dyktatora Korei Północnej

Najdłuższa nieobecność Kim Dzong Una w mediach

Państwowa agencja informacyjna KCNA nie podała dokładnej daty wizyty Kima, ale jest to pierwsze doniesienie o publicznej aktywności przywódcy od 35 dni, odkąd wygłosił przemówienie na wystawie obronnej. Była to jego najdłuższa nieobecność w mediach od 2014 roku. Było to powodem do najróżniejszych spekulacji na temat jego stanu zdrowia. Teraz publikacja zdjęć potwierdziła, że wywiad Korei Południowej miał rację, twierdząc, że ze zdrowiem Kima wszystko w porządku.