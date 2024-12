Kim Dzong Un szarżuje razem z Putinem. Seul zwleka, stojąc w rozkroku

W dodatku tolerowany błąd celności obu pocisków wedle producenta wynosi ok. 90-100 metrów, co jak na współczesne standardy jest niedopuszczalne. Rosyjski Iskander ma deklarowaną celność - w zależności od wersji - wynoszącą od 5 do 30 metrów. Podobnie wygląda celność pocisków typu ATACMS. Z kolei pociski GMLRS-U mają celność od 1 do 4 metrów.