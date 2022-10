Kim Dzong Un pokazał się z żoną. Takiego zdjęcia jeszcze nie było

Zdarzało się już, że pierwsza dama Północy znikała na długie miesiące. Mnożyło to spekulacje na temat ciąży i narodzin dzieci. Niewiele o niej wiadomo. Media mnożą przypuszczenia. Od czasu do czasu pojawiają się informacje, że została ona zmuszona do ślubu z północnokoreańskim przywódcą, zmieniono jej imię, nie wolno jej pokazywać się publicznie w stanie błogosławionym, nigdy nie opuści granic kraju, a także musi poddawać się surowym zasadom dotyczącym jej publicznego wizerunku. Ostatnie zdjęcie nieco burzy ten sztywny obraz. Para, zatykająca zgodnie uszy, by ochronić słuch przez potężnym hałasem generowanym przez silniki rakiet, wygląda na wyluzowaną i mało dbającą o powagę i społeczny odbiór.