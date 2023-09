Kim Dzong Un już u Putina. Oto, czego można się spodziewać po ich spotkaniu

- Dla Rosji jest to pewien dyshonor, aby prosić o pomoc takiego pariasa jak Korea Północna. Skoro jednak Kim Dzong Un przyjechał już do Rosji, oznacza to, że współpraca została podjęta, a spotkanie przywódców wieńczy ten sukces - mówi WP dr Marceli Burdelski z Uniwersytetu Wrocławskiego.