"Dzisiaj do Polski przyleciało kilkadziesiąt samolotów F-15 i F-16. U.S. European Command ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether" - napisał na Twitterze szef MON.

Kilkadziesiąt myśliwców z USA w Polsce. "To są standardowe ćwiczenia"

- To są standardowe ćwiczenia (...). To nie jest szczególna reakcja na to, co dzieje się na granicy Ukrainy z Rosją lub na Krymie. Jest to dość rutynowa operacja, robimy to stale. Obecność naszych sił w Polsce jest rotacyjna, co bardzo sobie cenimy i chwalimy. Jest to część tego programu - przekazywał rzecznik Pentagonu.