Kilka tysięcy litrów paliwa. Kradli je z tirów i ukrywali w szopie

Akcja łódzkiej policji przerwała serię kradzieży paliwa z tirów w okolicach Łodzi. Funkcjonariusze postawili zarzuty dwóm mężczyznom, u których na posesji znaleźli nie tylko ciecz ropopochodną, ale również pompę do oleju, lejki czy bańki na paliwo.

Pierwsze sprawdzenia potwierdziły podejrzenia funkcjonariuszy. "W szopie odkryto trzy plastikowe pojemniki o pojemności tysiąca litrów każdy, wypełnione cieczą ropopochodną. Ponadto zabezpieczono szereg przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstw m. in. pompę do oleju, lejki, bańki na paliwo i tym podobne" - informuje łódzka policja.