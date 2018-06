Kilka lat temu minister PO "marzył" o Centralnym Porcie Lotniczym

Cezary Grabarczyk (PO) jako minister infrastruktury zapewniał, że "wierzy w Centralny Port Lotniczy", który jest Polsce potrzebny i przyniesie ogromne zyski. Zapytaliśmy go, czy po kilku latach wciąż wspiera projekt, jaki teraz na sztandary wzięło z kolei PiS.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego chce, by Centralny Port Komunikacyjny powstał do 2027 roku. Docelowo ma z niego korzystać nawet 100 milionów pasażerów. Opozycja twardo krytykuje ten projekt, chociaż w przeszłości sama obiecywała podobną inwestycję.

Grabarczyk podkreślał, że rynek przewozów lotniczych w Polsce dynamicznie się rozwija, a przepustowość lotniska Okęcie bardzo szybko wyczerpuje. Do 2020 roku miało więc powstać nowe, centralne lotnisko przy jednoczesnym zamknięciu portu na Okęciu.

Grabarczyk: brakuje szybkiej kolei i autostrad

Czy CPK powinien powstać? - W obecnej sytuacji na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi - mówi Wirtualnej Polsce Cezary Grabarczyk. - Ekspertyza z 2010 roku faktycznie pokazywała, że Polska może zyskać na tym projekcie. Niezbędne było jednak znalezienie właściwej lokalizacji oraz budowa szybkiej kolei i autostrad - dodaje polityk Platformy Obywatelskiej.

Grabarczyk ocenia, że powstanie hubu obsługującego długodystansowe połączenia to rzeczywiście inwestycja przynosząca największe zyski, ale musi zostać odpowiednio przygotowana.

- Kolejna sprawa to zamknięcie Okęcia. Przykład kanadyjski pokazał ostatnio, że zamykanie centralnego portu nie zawsze jest dobrym pomysłem. Pod Montrealem powstało zupełnie nowe lotnisko, ale pasażerowie wybierają to stare i nowa inwestycja jest na skraju bankructwa - mówi Grabarczyk.

Były minister infrastruktury stawia również pytanie, czy Polskie Linie Lotnicze LOT poradzą sobie wreszcie z opóźnieniami i obsłużą kolejne miliony pasażerów. - Za sprawą Dreamlinerów ich wyniki się poprawiają, ale do optymalnej sytuacji jeszcze długa droga - podkreśla.

Centralny Port Komunikacyjny, czyli marzenie kolejnych rządów RP

Debata w Polsce nie powinna więc brzmieć "czy", tylko "jak" to zrobić.

Ostateczna decyzja ws. lokalizacji jeszcze nie zapadła

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port będzie budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.