Kijów zaatakowany. Rosja użyła "trudnych do wykrycia rakiet"

- Kijów został zaatakowany w sobotę rano przez Rosję trudnymi do wykrycia rakietami balistycznymi, które nadleciały z kierunku północnego – oświadczył rzecznik dowództwa sił lotniczych ukraińskiej armii Jurij Ihnat. - Nie mamy możliwości namierzania i zestrzeliwania balistyki – dodał. Do ataku doszło ok. 9:30. W centrum miasta słychać było serię głośnych wybuchów, po których uruchomiono alarm. Nikt nie ucierpiał. Władze ostrzegają przed kolejnymi nalotami.