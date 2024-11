Kijów gotowy na zawieszenie broni. Zełenski postawił warunek

W rozmowie ze Sky News Zełenski został zapytany o plotki, że jednym z planów Donalda Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie jest zrzeczenie się przez ten kraj terytoriów podbitych przez Rosję. W zamian Ukraina zostałaby przyłączona do NATO.

Zełenski powiedział, że zaproszenie do NATO pomogłoby w zakończeniu "gorącej fazy wojny" . Zaznaczył, że oczekiwałby od Sojuszu uznania granic Ukrainy z 1991 roku.

- Jeśli chcemy zatrzymać gorącą fazę wojny, terytorium Ukrainy, które jest pod naszą kontrolą musi zostać objęte parasolem NATO - powiedział. - Musimy to zrobić szybko. I wtedy, jeśli chodzi o okupowane terytoria, Ukraina będzie mogła je odzyskać na drodze dyplomacji - dodał.

Zaznaczył, że ewentualne zawieszenie broni musiałoby gwarantować, że "Putin nie wróci" do prób zajęcia reszty terytorium Ukrainy.

Zełenski został także zapytany o relacje z Trumpem. - Chcę z nim pracować bezpośrednio, ponieważ wokół niego są różne głosy. I właśnie dlatego nie możemy pozwolić, by ktoś zniszczył nasze relacje - powiedział.

Jak informowały ukraińskie media, szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha napisał list do kolegów z krajów NATO, w którym wezwał do przekazania Ukrainie oficjalnego zaproszenia do Sojuszu.