Kierowcy w oku drona. Szybko posypały się mandaty

Policja coraz częściej wykorzystuje drony podczas patroli drogowych. Ostatnio przekonali się o tym kierowcy z Lublina. Policja udostępniła nagranie z akcji z początku tygodnia, na którym widać, jak kierowcy lekceważyli czerwone światło na rondzie przed wjazdem do centrum miasta lub nie zatrzymywali się przed znakiem "stop" już na wyjeździe z centrum. Większość zatrzymywanych kierowców przez mundurowych, początkowo nie miała pojęcia, co jest powodem kontroli. Kamerze bezzałogowca jednak nic nie umknęło, dlatego posypały się mandaty. "Ujawniliśmy ogółem 211 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. 101 tych wykroczeń dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości (z tego 99 w rejonie przejść dla pieszych), 8 - nieustąpienia pierwszeństwa, z kolei 14 - niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. W 79 przypadkach ujawnione wykroczenia polegały na braku zapiętych pasów bezpieczeństwa czy rozmowie przez telefon w trakcie jazdy. Przeprowadziliśmy również 448 badań na stan trzeźwości kierujących. Efektem wczorajszych działań było zatrzymanie 13 dowodów rejestracyjnych. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano ogółem 240 środków prawnych: pouczenia, mandaty karne i wnioski do sądu" - wyjaśniła policja działania w ramach akcji "Bezpieczny Lublin".