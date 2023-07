Kierowcy nagrani w tunelu w Świnoujściu. Oburzające zachowania

Wystarczyła doba po otwarciu tunelu w Świnoujściu, łączącego wysypy Uznam i Wolin, by kamery monitoringu nagrały niebezpieczne zachowania kierowców. Na nagraniu widać, że kilka aut jednocześnie zatrzymuje się, a kierowcy podejmują nagłą decyzję o zawróceniu pod Świną. Żeby to zrobić m.in. przecinają podwójną linię ciągłą i wstrzymują ruch w obu kierunkach. Wideo z tego momentu opublikował prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Samorządowiec zaapelował o rozwagę i stosowanie się do przepisów. Jak wyliczył w opisie pod nagraniem, kierowcy narazili innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, naruszyli zasady obowiązujące w tunelu, w tym zatrzymanie innych aut i włączenie systemów alarmowych. Przy okazji popełnili po kilka wykroczeń drogowych. Nowy tunel jest skrupulatnie monitorowany. Nad bezpieczeństwem kierowców działa tu ponad 100 kamer. "Każde naruszenie przepisów ruchu drogowego trafi do odpowiednich służb. Tunel jest monitorowany bez przerwy, a wszelkie incydenty rejestrowane" – przypomniał Janusz Żmurkiewicz. "Apeluję o roztropność, apeluję o podejmowanie wyłącznie przemyślanych decyzji. Nie narażajmy życia i zdrowia własnego i innych" – napisał prezydent Świnoujścia, publikując nagranie ku przestrodze.