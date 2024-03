Kierowca volkswagena przesadził. Dzieci były już na przejściu

Niebezpieczne zachowanie kierowcy w terenie zabudowanym. Kamerka samochodowa nagrała moment, na którym widać, jak kierujący volkswagenem nie zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, gdy jedną nogą na pasach była już dwójka chłopców. Policja udostępniła nagranie świadka ku przestrodze. Jeden z kierowców, widząc dwójkę dzieci na przejściu zatrzymał się, by ich przepuścić. Wówczas pojawił się pędzący golf, który tylko przemknął dalej. Nikomu nic się nie stało, ale gdyby chłopcy byli już na drodze, wpadliby wprost pod koła pędzącego auta. Nagranie trafiło na skrzynkę Stop Agresji Drogowej, dzięki czemu funkcjonariusze szybko ustalili właściciela pojazdu. Ten jednak nie przyznał się do winy i sprawa znajdzie swój finał w sądzie. "Kierujący nie poczuwał się jednak do winy i odmówił przyjęcia mandatu. Dlatego też policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Oprócz 15 punktów grozi mu także grzywna - w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych" - wyjaśniła policja.