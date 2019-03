Kierowca Ubera pokazuje drastyczny film. "Pobili mnie, bo nie działało mi radio"

Kierowca z Ukrainy został pobity w Warszawie. Na dowód ma nagrania wideo. – Pobili mnie, bo nie działało mi radio – mówi Wirtualnej Polsce Roman Kulikow. Sprawę zgłosił już na policję.

W nocy z piątku na sobotę trzech mężczyzn i trzy kobiety zamówiły taksówkę z warszawskiej dzielnicy Ursus do popularnego klubu z muzyką disco polo Explosion. Kurs przyjął Roman, bo ma odpowiedni samochód do przewozu takiej liczby osób.

Sytuacja na chwilę się uspokoiła, ale po kilku minutach mężczyźni zaczęli mieć pretensje do kierowcy, że jako Ukrainiec nie szanuje polskiej kultury i muzyki. Wyzywali go i obrażali. – Zacząłem się bać, bo wszyscy byli pijani i zaczęli być agresywni. Zaproponowałem, że skoro im nie odpowiada, to wysadzę ich na przystanku. Wtedy usłyszałem, że zniszczą mi lusterko. Zatrzymałem się naprzeciwko Dworca Zachodniego. Zaczęli wysiadać, ale dalej słyszałem uwagi pod swoim adresem i włączyłem nagrywanie w telefonie – opowiadam Roman.