Kierowca SOP złamał prawo. Joachim Brudziński zapłacił 500 zł

Kierowca SOP, który wiózł w poniedziałek ministra Joachima Brudzińskiego, został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Nie dostał jednak mandatu, tylko pouczenie. Po fali krytyki ze strony internautów minister postanowił ukarać siebie.

"Zgodnie z moją wczorajszą deklaracją przelałem dziś 500 zł jako darowiznę na rzecz Fundacji Nadzieja, która pomaga ofiarom wypadków drogowych. Jednocześnie przepraszam wszystkich zawiedzionych faktem, że sam powiadomiłem o tym zdarzeniu, a nie zamiatałem sprawy pod dywan" - napisał we wtorek rano na swoim profilu szef MSWiA. Do wpisu dołączył potwierdzenie przelewu.

Tak minister zareagował na falę krytyki ze strony internautów, dotyczącą incydentu, który wydarzył się w poniedziałek. Kierowca SOP, który wiózł ministra do Opola na odprawę służb mundurowych, przekroczył dozwoloną prędkość. Auto zostało zatrzymane przez nieoznakowany patrol drogowy na terenie powiatu kluczborskiego. "Nie pomogła odznaka SOP ani informacja, że samochód należy do MSWiA" - poinformował natychmiast na swoim profilu Joachim Brudziński, dodając kciuka w górę.

Minister Brudziński odniósł się do incydentu również podczas odprawy służb w Opolu. Wywołał komendanta policji w Kluczborku, mówiąc, że jego policjanci "wykonali dobrą robotę".

Jak ustalili dziennikarze radia RMF kierowca SOP wiozący Brudzińskiego jechał 98km/h przy ograniczeniu do 50km/h. - Nie dostał mandatu tylko pouczenie. Nie miał punktów karnych i nie był wcześniej karany za wykroczenia drogowe - tłumaczył Dawid Gierczyk, rzecznik KPP w Kluczborku.

Ta informacja rozzłościła internautów, którzy zarzuciło ministrowi hipokryzję. Przypominali jego wpis, że oznaka SOP i fakt, że auto nalezy do resortu nie pomogły w starciu z policją. "Jak nie pomogło, skoro kierowca dostał pouczenie zamiast mandatu 300-400 zł i 8 punktów karnych? I to jest meritum tej sprawy, a nie przekroczenie prędkości. Byłby mandat - nikt by o tym nie mówił" - tłumaczył jeden z komentatorów.