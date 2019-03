Brudziński tłumaczy się z dziwnej wypowiedzi. "Robi się tajemniczo"

Szef MSWiA ma dziś trudny dzień. Najpierw mówił o "gonieniu suki za euro do Brukseli", a teraz postanowił wytłumaczyć się ze swojej osobliwej wypowiedzi. Internauci, delikatnie mówiąc, nie kupują jego argumentacji.

- Jeżeli zdobędę mandat do PE, to nie po to, żeby za jedno euro gonić suki do Brukseli. Chcę ten czas wykorzystać do tego, żeby być jeszcze skuteczniejszym politykiem - powiedział w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Zdziwiony dziennikarz próbował dopytać, co Brudziński miał na myśli, ale ostatecznie mu się nie udało.