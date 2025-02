Kierowca nie miał czasu na reakcję. Dziecko pojawiło się nagle

Mrożące krew nagranie z Chorzowa. Policja udostępniła film, na którym widać, jak moment nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Pod koniec stycznia na ul. Farnej pojazd potrącił dziecko. Kamerka zamontowano w aucie nagrała, jak to wszystko wyglądało. Dziewczynka nagle wyskoczyła zza tyłu autobusu wprost pod koła osobówki. "Policjanci z drogówki ustalili, że zza stojącego na przystanku autobusu na jezdnię weszła 28-letnia kobieta z dwójką dzieci. Brak dostatecznej widoczności, pośpiech i nieuwaga spowodowały, że 5-letnia dziewczynka wbiegła w bok przejeżdżającego samochodu. Na szczęście nikomu nic się nie stało i skończyło się na chwili strachu. Kobieta została ukarana mandatem karnym za dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia osoby pozostającej pod jej opieką" - wyjaśniła sytuację policja.