Kierowca, który potrącił dwóch nastolatków, w tym śmiertelnie 13-latka, usłyszał zarzuty

Mężczyzna, który śmiertelnie potrącił 13-latka, usłyszał zarzuty

Obaj chłopcy trafili do szpitala. Młodszy nieznacznie ucierpiał i został wypuszczony do domu jeszcze tego samego dnia. Obrażenia starszego były znacznie poważniejsze. Chłopak w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze walczyli o jego życie kilka godzin. Jednak o godz. 1.35 nastolatek zmarł.