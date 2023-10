Kierowca BMW uderzył w drzewo, auto się zapaliło. Ranny 17-latek

- W miejscowości Chrosno 20-letni kierujący pojazdem osobowym marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. Ranny pasażer został przetransportowany do szpitala w Kutnie. Apelujemy o ostrożność - przekazała mł. asp. Daria Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w rozmowie z portalem kutno.net.pl.