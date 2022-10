Kierowała pod wpływem alkoholu i wjechała w ogrodzenie. W aucie była jej córka

Jaka kara grozi 24-letniej Ukraince?

Policja poinformowała, że sprawa została przekazana do sądu rejonowego. Za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu kobiecie grozi grzywna od 2,5 tys. do 30 tys. zł, areszt do 30 dni i zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.