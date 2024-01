Kieliszek wina przed snem? Może mieć długotrwałe skutki uboczne

Terapeuta uzależnień Robert Rutkowski w programie Wirtualnej Polski "Didaskalia". zwrócił uwagę, że alkohol stanowi poważny problem w społeczeństwie. Ludzie go trywializują i nie chcą zauważyć związanego z nim zagrożenia, a nawet jeśli odczuwają negatywny wpływ napojów procentowych, to nie widzą możliwości, by z nich zrezygnować.