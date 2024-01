Polka ustanowiła rekord świata. Spędziła w lodzie ponad trzy godziny

- Długo przygotowywałam się do wyzwania, które ostatecznie udało mi się ukończyć - powiedziała Katarzyna Jakubowska w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" - Od ponad siedmiu lat jestem morsem, mistrzynią Polski. Regularnie kąpię się zimą w morzu, ale to oczywiście nie wystarczyło. Musiałam zakupić beczkę, w której zanurzałam się w lodzie w domu. Dodatkowo przed sfinalizowaniem mojego wyzwania wybrałam się do Laponii.