Alkoholowe eldorado w Polsce. Koniec z tym. Teraz "dealkoholizacja"

- Najmniejszy problem to przestać pić. Ludzie uważają, że alkohol jest dobry, a tylko mają słabość do niego i wtedy wracają. Czasem rzucają alkohol, na przykład w czasie postu. To nic takiego. Jednak uwolnienie się od tego "cyrku alkoholowego" jest sprawą trudniejszą - mówił w programie Wirtualnej Polski "Didaskalia" gość Patrycjusza Wyżgi.