Kielce. Tancerz Piotr G. oskarżony. Grozi mu 15 lat więzienia

Akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód wpłynął do Sądu Okręgowego w Kielcach. Śledztwo ws. Piotra G. trwa od października ub., kiedy to zatrzymano go podczas próby ucieczki. Auto, którym się poruszał, nie zostało przez niego opłacone. Policjanci namierzyli samochód dzięki wbudowanemu lokalizatorowi GPS.