Kiedy zacznie działać Krajowa Sieć Onkologiczna?

Minister zdrowia Izabela Leszczyna w rozmowie z Wirtualną Polską zapowiadała, że w czerwcu zacznie działać e-rejestracja do wybranych specjalistów. To pozwoli szybciej potwierdzić wizytę wysyłając SMS albo dzwoniąc pod numer infolinii. Możliwe, że będzie to dotyczyło m.in. wizyt u onkologów.