Kiedy w Polsce euro? "Nie spełniamy kryteriów"

Co jaki czas wraca temat, kiedy Polska wejdzie w strefę euro. Prowadzący program "Newsroom" Patrycjusz Wyżga wspomniał również, że w samej Unii Europejskiej jest to niedokończona reforma, ponieważ w części państw jest wspólna waluta, ale nie ma wspólnej polityki gospodarczej, szczególnie polityki fiskalnej. Gość programu, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, przypomniał, że w traktacie akcesyjnym zobowiązaliśmy się do przyjęcia euro tyle, że bez określonego terminu. - Kiedy słyszę polityków mówiących, że nie można nam dzisiaj zrezygnować ze złotego, to mam wrażenie, że albo to są ignoranci, albo wiedząc, jakie są nasze zobowiązania, specjalnie grają na ludzkich emocjach - stwierdził Cimoszewicz. Europoseł podkreślił, że wiadome jest, że dzisiaj Polacy nie chcą odejścia od złotego. - Ale prawdą też jest, że nie możemy dołączyć do Unii monetarnej, dlatego, że nie spełniamy rozmaitych kryteriów - stwierdził gość programu. Dodał, że "należałoby poważnie myśleć o przystąpieniu do euro i przestać posługiwać się jedynie emocjonalnymi argumentami". - Kierować się po prostu interesem - podkreślił Cimoszewicz.