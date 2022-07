Kiedy skończą się upały? "Będą silniejsze i bardziej dokuczliwe"

Fale upałów z roku na rok będą częstsze, zakazy użycia albo brak wody w kranach zacznie dotykać coraz większej ilości Polaków, nie tylko rolników, którzy już cierpią przez suszę - ostrzegają eksperci z Międzyrządowego Panelu ds. Klimatu. - Przez zmiany klimatu podaż wody z powodu braku śniegu i braku przesączania się jej spadła, a z drugiej strony zużycie wody rośnie: czy to w postaci parowania spowodowanego pogodą czy też w wyniku naszego złego gospodarowania - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do skutków ekstremalnych wręcz temperatur i braku opadów pod koniec czerwca oraz w prognozach na lipiec. Ekspert wskazał też, że wodę do celów mieszkaniowych stosujemy w sposób nieodpowiedzialny, np. w domach do podlewania ogrodów i trawników. Prof. Malinowski krytykował również nagminne betonowanie nawierzchni. - Tymczasem fale upałów będą silniejsze, bardziej dokuczliwe i będą zdarzać się częściej - wyjaśnił. - "Ciężko pracujemy" na to, aby klimat się ocieplił, więc "pracujemy" na to, aby coraz mniej dni w ciągu lata było dla nas znośnych - dodał fizyk klimatu, przestrzegając, że w ciągu najbliższych dekad sytuacja będzie "dramatycznie gorsza niż teraz".