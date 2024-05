Kiedy ruszy komisja ds. badania wpływów rosyjskich? "Kwestia dni"

We wtorek premier Donald Tusk wydał rozporządzenie ws. powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Na jej czele stanie gen. Jarosław Stróżyk, obecny szef SKW. Resztę członków mają rekomendować ministrowie. Prowadzący Patryk Michalski w programie "Tłit" WP pytał ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, dlaczego "jest jej gospodarzem". - Ja myślę, że to, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest gospodarzem, jest wyrazem zaufania premiera do pracy, którą wykonuję - stwierdził Bodnar. Szef resortu sprawiedliwości przekazał, że ministrowie nie mają określonej daty wyznaczania członków komisji, natomiast "jest duża determinacja, aby ruszyć z pracami komisji". - Wskazywanie kandydatów to jest raczej kwestia dni niż tygodni - stwierdził Bodnar. Dodał także, że widzi potencjalnych kandydatów na członków, jednak "nie chciałby wyprzedzać faktów".

