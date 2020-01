Kiedy przyjdzie prawdziwa zima? Meteorolodzy zaskoczeni, nawet w styczniu może ominąć Polskę

Nadejścia prawdziwej zimy z mrozem i śniegiem nie widać nawet w długoterminowej prognozie na cały styczeń 2020. Zamiast chłodów w Polsce mają wystąpić zaskakujące meteorologów anomalie z wysokimi temperaturami.

Pogoda. Kiedy przyjdzie zima? W styczniu 2020 ma być nadspodziewanie ciepło. Polska w strefie dodatnich anomalii temperatur.

- Z wyjątkiem gór zimy z prawdziwego zdarzenia, póki co nie widać. Owszem temperatury nocą będą spadać miejscami poniżej zera oraz występować będą opady śniegu z deszczem, ale to wciąż raczej pogodowa późna jesień i przedzimie niż konkretna zima - komentują meteorolodzy serwisu MeteoGroup Polska.

Na mapach komputerowych modeli pogodowych Polska znajduje się w strefie czerwonej, co oznacza, że w styczniu czeka nas nadspodziewanie ciepła pogoda.

Pogoda na styczeń 2020

W porównaniu do średniej wieloletniej 31 grudnia w Polsce powinna panować zima jak z obrazka: około - 4 stopni C mrozu, śnieg zalegający na znacznej części terytorium Polski. Przypomnijmy, że dokładnie 41 lat temu w Polsce rozpoczęły się obfite opady śniegu, które zapoczątkowały zimę stulecia. Można się wzruszyć oglądając archiwalne zdjęcia.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zakończył się "zimowy epizod" , czyli opady śniegu z deszczem oraz gołoledź. Do 4 stycznia będzie ciepło, temperatury na przeważającym obszarze kraju będą wynosić od 3 do 6 stopni C. Dopiero w niedzielę 5 stycznia temperatury zbliżą się do średnich zimowych. Jednak przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem możliwe będą tylko lokalnie, przewiduje IMGW.

Pogoda. Kiedy nadejdzie zima?

Problem w tym, że pierwsi eksperci nieśmiało sugerują, że w styczniu zimowa aura może w ogóle ominąć nasz region Europy. Według analizy serwisu Sever Weather Europe zimno będzie na Syberii, w Kanadzie, USA, ale nie w Europie.

- W prognozach długoterminowych nie widać obecnie warunków zimowych, które miałyby pojawić się w Europie. Pogoda sprzyja występowaniu wiatrów zachodnich znad Atlantyku, które transportują ciepłe powietrze i zapobiegają uderzeniom zimnego powietrza z północy - twierdzi Andriej Flis z Sever Weather Europe. Podkreśla, że w styczniu 2020 roku są szanse na przejście zimnych frontów. Zimowe epizody będą jednak krótkotrwałe.

Takim trendom w pogodzie sprzyjają dwa zjawiska obserwowane na półkuli północnej. Pierwsze to silny wir polarny nad biegunem północnym, drugi to silny obszar wysokiego ciśnienia nad Pacyfikiem. Powodują, że ataki zimy pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, a w Europie zima jest łagodna.

Według Flisa w tym roku srogą zimę wylosowali właśnie Amerykanie, a w Europie "będzie walka, żeby spadło choć trochę śniegu". Biało będzie właściwie tylko w górach.

Globalne ocieplenie w Polsce. Naukowcy mają już dane

Przypomnijmy, że groźna "zima trzydziestolecia", którą wcześniej straszyły media, to wymysł brytyjskich dziennikarzy z "The Sunday Times", "The Sun" oraz "Metro".

Tymczasem rok 2019 przechodzi do historii jako jeden najbardziej ciepłych w Polsce. Według wstępnych analiz anomalia temperatur roku 2019 sięgnie dwóch stopni C powyżej średniej wieloletniej. To najwięcej od początku prowadzenia pomiarów instrumentalnych, przekonują eksperci z serwisu "Klimat i pogoda".