Kiedy przestać pić alkohol? Podali konkretny wiek

Co dokładnie alkohol robi z dziećmi? Informacje na ten temat dostarcza strona Trzymaj Pion, kampanii społecznej prowadzonej przez Grupę Żywiec. Dzieci, które mają styczność z alkoholem, są zazwyczaj niższe od swoich rówieśników, mają słabszy układ kostny i mięśniowy, co jest częściowo wynikiem negatywnego wpływu alkoholu na układ sercowo-naczyniowy. Alkohol obniża również sprawność fizyczną, co zwiększa podatność na choroby. Jest to efekt szkodliwego wpływu alkoholu na pracę szpiku kostnego i limfocytów.