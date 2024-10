Kiedy poznamy kandydata Lewicy? "Na stole położyliśmy datę"

- Myślę, że na stole położyliśmy datę - to jest 8 grudnia teraz chyba po zmianie. To ma być ten dzień, w którym ogłosimy kandydata lub kandydatkę - wyznała ministra. - Oczywiście, że dobrze by było, gdyby to kobieta była kandydatką Lewicy - podkreśliła.