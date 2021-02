Kiedy powrót do szkół? Jasna deklaracja Adama Niedzielskiego

Kiedy powrót do szkół? To pytanie spędza sen z powiek uczniów i ich rodziców. Przez ostatnie tygodnie pojawiały się informacje o różnych możliwych scenariuszach.

W środę Adam Niedzielski w rozmowie z TOK FM zadeklarował, że powrót do szkół jest ważny, a rząd będzie dokładał wszelkich starań, żeby dzieci wróciły do nauki stacjonarnej tak szybko, jak będzie to możliwe. Szef resortu zdrowia zapewniał, że rząd "absolutnie będzie robił wszystko i podejmował odważne decyzje, aby dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły".