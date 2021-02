Koronawirus w Polsce urośnie w siłę. Apogeum III fali zakażeń przed nami

Koronawirus w Polsce urośnie w siłę, ostrzega minister zdrowia Adam Niedzielski. Polityk poinformował, że apogeum III fali zakażeń COVID-19 jest dopiero przed nami i czekają nas kolejne wzrosty liczby przypadków koronawirusa.

Koronawirus w Polsce od tygodnia przynosi kolejne wzrosty liczby zakażeń. Rząd wprost mówi o III fali epidemii, która dotarła do naszego kraju.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: apogeum przed nami

O najnowszych informacjach dotyczących stanu epidemiologicznego w Polsce mówił w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. - Prognozujemy, że apogeum będzie miało miejsce na przełomie marca i kwietnia. Czeka nas miesiąc nieprzerwanych wzrostów - zaznaczył.

- Dziennie będziemy odnotowywać od 10 do 12 tys. zakażeń. To liczby, z jakimi już sobie radziliśmy, jednak pamiętajmy, że mamy tu nowe mutacje koronawirusa. To zawsze są tylko prognozy - podkreślił Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz prognozuje lockdown na Wielkanoc

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że duży wpływ na stan epidemiczny w Polsce będzie miało poluzowanie obostrzeń i brak samodyscypliny. - Wszyscy czujemy się już zmęczeni. Widzimy pewne reakcje społeczne, one mówią: epidemia nie jest już zagrożeniem. Widzimy jednak, że w Polsce mamy wzrost zakażeń mutacjami koronawirusa - mówił polityk.

Koronawirus w Polsce. Jeden region przoduje w zakażeniach mutacjami

Jak dodał, najgorsza sytuacja jest na Warmii i Mazurach, gdzie odnotowuje się dużo zakażeń nowymi mutacjami COVID-19. - To, co mamy w warmińsko-mazurskim, to nieprzerwany wzrost zakażeń od kilku tygodni. To tak naprawdę II fala zakażeń koronawirusem, na którą nałożyły się jeszcze mutacje COVID-19 - tłumaczył Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia był pytany także o odporność Polaków na koronawirusa. - To około 15-20 proc. populacji. Wydaje się, że to około 7-8 milionów Polaków, którzy musieli przejść zakażenie koronawirusem - podkreślił.

Niedzielski poinformował też o nowej liczbie zakażeń koronawirusem, którą Ministerstwo Zdrowia poda w poniedziałek o godzinie 10:30. - To około 3900 nowych przypadków - mówił. Wcześniej liczbę tę potwierdził wiceminister Waldemar Kraska, który przyznał, że to o około 1300 przypadków zakażeń koronawirusem więcej, niż w zeszły poniedziałek.

Koronawirus. Adam Niedzielski o przywróceniu kontroli granicznej

W programie padło też pytanie o nowe obostrzenia. - To trudne pytanie. Wszyscy mamy to oczekiwanie, że trzeba wychodzić z lockdownu, że jesteśmy lepiej przygotowani. My w zasadzie, jako jedyni odważni, już podjęliśmy pewne kroki. Te odważne decyzje trzeba podejmować - zaznaczył Adam Niedzielski.

- Możliwe, że jeżeli zastosujemy pewne obostrzenia, to dotkną one tylko punktowo niektórych regionów. Nie chcę na razie mówić, jakie będą to decyzje - dodał szef resortu zdrowia.

- Jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie chcielibyśmy przywrócić kontrole graniczne. Trzeba będzie wykazać się ujemnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Osoby bez ujemnego wyniku będą kierowane na kwarantannę - zaznaczył.

W programie padło też pytanie o narodowy program szczepień. W opinii ministra zdrowia Polska odbudowuje swoje zapasy szczepionek. - Prężnie szczepimy populację. Z dużych krajów UE mamy największe tempo szczepień - podkreślił Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia był pytany także o aborcje na terenie Polski. Jak zaznaczył polityk, nie ma wiedzy, by od wydania wyroku TK przeprowadzono jakąkolwiek legalną aborcję. - Na ten moment nie ma żadnych zaleceń resortu zdrowia w tej sprawie. Skupiamy się na tym, by w ramach prawa "za życiem" przygotować lepszą opiekę dla rodzin z ciężkochorymi dziećmi - tłumaczył Niedzielski.