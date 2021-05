Kiedy pogoda na grilla? Jest odpowiedź z IMGW

Marzymy o ciepłej, słonecznej pogodzie. Wiosna nas w tym roku nie rozpieszcza. Kiedy wreszcie będziemy mogli rozpalić grilla i spędzić miłe popołudnie z rodziną na świeżym powietrzu? Agnieszka Harasimowicz, synoptyk z IMGW, która była gościem programu "Newsroom" w WP, zapewniła, że będziemy mogli rozpocząć sezon grillowy w najbliższą niedzielę. - Wiele osób już na to czeka, więc w niedzielę rozpalamy grille, w poniedziałek, wtorek i środę też, jeśli macie państwo taką możliwość. A potem, no cóż, trzeba śledzić nasze komunikaty - dodała Harasimowicz. Dopytywana przez prowadzącego program, czy taka wakacyjna pogoda utrzyma się w najbliższych tygodniach i miesiącach, odmówiła odpowiedzi. - Nie odważę się. Jak państwo widzicie pogoda jest niesłychanie zmienna. Dowodem jest to, co się dzieje od początku maja, ten nasz nieszczęsny długi weekend majowy, na który zawsze tyle osób czeka. Pogoda nam oszalała zupełnie. Na południu mieliśmy wysokie temperatury, na północy było chłodniej, w międzyczasie były burze. Może jako ciekawostkę dodam, że w ciągu dwóch dni weekendu majowego miejscami spadło tyle deszczu, że właściwie osiągnięte zostały już takie średnie wartości, przewidziane dla maja. Pogoda oszalała nam na początku maja, a to wszystko ze względu na niże, które do nas wędrują z zachodu i przynoszą takie opady - dodała Agnieszka Harasimowicz.

