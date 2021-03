Kiedy pandemia koronawirusa skończy się w Polsce? "Zagraża nam góra lodowa"

Epidemia koronawirusa w Polsce w ostatnim czasie znów przybiera na sile. O możliwe prognozy ws. kierunku rozwoju pandemii w programie "Newsroom" WP pytani byli prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, profesor Krzysztof Simon oraz były Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas. – Płyniemy wspólnie na takim okręcie, jesteśmy na trzeciej fali i możemy się oczywiście rozbić o górę lodową, albo – jeżeli będziemy źle sterować – na tę trzecią falę wpłynąć – zaczął dr Sutkowski. Dodał, że "załoga musi być skonsolidowana" i "musimy mieć dobrego kapitana, bosmana, sterników". – Jeżeli nie, to ten okręt okaże się Titanikiem – skwitował. Z kolei prof. Simon zaznaczył, że "pierwszym najważniejszym czynnikiem jest społeczeństwo". – Jeżeli ludzie nie będą przestrzegali elementarnych rzeczy (…), nosili masek, myli rąk, utrzymywali dystansu, nie damy rady z epidemią – podkreślał. Stwierdził, że "nie ma innej metody walki". Następnie głos zabrał prof. Pinkas. – Przed nami ogromne wyzwanie, jeżeli będziemy odpowiedzialni i zachowany rozsądek, to przetrwamy. Każda pandemia ma to do siebie, że się kiedyś kończy – przekonywał. Dodał, że prawdopodobnie tak samo będzie z COVID-19, ale "wszystko zależy od nas".

Rozwiń