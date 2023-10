Kiedy ostateczne wyniki PKW? "A może państwa obudzimy"

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że "ta procedura będzie bardzo długo jeszcze trwała". - To nie jest tak, że jak mamy protokoły z obwodowych komisji - bo to jest to najniższe, że tak powiem ogniwo - to wszystko nie dość, że musi być w tej chwili weryfikowane, to potem muszą jeszcze okręgowe komisje całą swoją pracę wykonać, a potem jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza. Także to jeszcze potrwa - podkreśliła Pietrzak.