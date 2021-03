Kiedy nadejdzie wiosna? Nowa prognoza prosto z IMGW na Śnieżce

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Piotr Krzaczkowski z IMGW-PiB Śnieżka. Synoptyk podzielił się optymistycznymi prognozami odnośnie nadejścia wiosny. – Co prawda w górach trzeba brać pod uwagę, że zima potrwa co najmniej do maja, śnieg w Karkonoszach leży tak długo. Natomiast jeśli chodzi o niziny to myślę, że w następnym bądź kolejnym tygodniu zacznie się już stopniowo ocieplać. Mam nadzieję, że kwiecień przywita nas już zielenią, kwiatami i ciepłem – powiedział.

Rozwiń