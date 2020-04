Kiedy lek na koronawirusa? Jarosław Gowin mówi o ewentualnym sukcesie polskich naukowców

Miętne premierze jest najniższy ciągle ministrem nauki tej wyższej za chwilę może się okazać że nie będzie ani egzaminów ani matur jak w tej sytuacji szkolnictwo w ogóle ma planować kolejny rok akademicki na razie nie da się zaplanować w sposób nie da się zaplanować jednego scenariusza budujemy w ministerstwie kilka różnych scenariuszy w zależności od tego kiedy uczniowie idą do szkoły i kiedy odbędą się matury bo od tego uzależniona jest rekrutacja jeżeli chodzi o zajęcia na uczelniach pod tym względem sytuacja jest nieco lepsza dlatego że rok akademicki trwa Września najprawdopodobniej zajęcia będą się odbywać lat pamiętam naszą pierwszą rozmowę w czasie koronawirusa kiedy mówił pan że polscy naukowcy są bliscy odkrycia czy czy też w leku wspierających na jakim etapie są w tej chwili te pracy gdzie my jesteśmy Czy możemy mieć jakąkolwiek dobrze optymizmu czy niestety Przegrywamy z tą epidemią jesteśmy na etapie ostatecznych testów te testy muszą być kilkukrotne trzy pierwsze testy wypadły pozytywnie W tej chwili jest kolejny jeżeli i on wypadnie pozytywnie to prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić sukces