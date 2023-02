Kiedy koniec wojny? "O tym będzie decydował Zachód"

O zakończeniu wojny porażką Rosji i możliwym odsunięciu Putina od władzy mówili w programie "Newsroom" WP goście Mateusza Ratajczaka. W studiu Wirtualnej Polski pojawili się: były szef BBN, gen. prof. Stanisław Koziej i gen. broni rez. dr Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints. - O końcu tego konfliktu będzie decydował Zachód. Jeżeli nie Putin, to jego otoczenie będzie naciskało na zakończenie wojny. Ludzie tracą tam miliardy, a społeczeństwo jest coraz mniej przychylne wojnie - stwierdził gen. Różański. - Wszystko zależy od odejścia Putina. Dopóki on jest u władzy, to nie ma możliwości wycofania się z podjętych już decyzji, ale z każdym jego następcą, kimkolwiek by był, są szanse negocjacji i zakończenia wojny - ocenił gen. Koziej.